Ordinanza antiassembramenti nel napoletano: vietato stazionare entro 50 mt da scuole

Entrerà in vigore a partire da lunedì 25 gennaio, fino al 5 marzo prossimo, la nuova ordinanza antiassembramenti emessa dal sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

Nel dettaglio, dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 15,00, sarà vietato stazionare entro 50 metri dalle entrate e dalle uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nei quali si svolge la didattica in presenza.

Sarà comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali.

La decisione è stata presa dal primo cittadino sangiorgese, anche in virtù di uno spiacevole episodio accaduto nella giornata di venerdì, quando davanti ad un istituto scolastico, una volontaria di Protezione Civile è stata offesa e strattonata da un genitore che si era intrattenuto davanti ai cancelli, per averlo invitato a mantenere la distanza di sicurezza e ad allontanarsi dopo aver lasciato il figlio a scuola.

"E' un gesto disdicevole e vergognoso, oltre che un pessimo esempio per la nostra comunità e i nostri bambini. Questa persona ha dimostrato di non aver nessun rispetto, nè nei confronti degli altri genitori, nè tantomeno verso i volontari che ogni giorno impegnano il proprio tempo e la propria energia al servizio della comunità. L'amministrazione prende le distanze da comportamenti come questo esprimendo solidarietà e vicinanza alla volontari e a tutta l'associazione di Protezione Civile. Siamo pronti anche a denunciare in tutte le sedi comportamenti scorretti", ha commentato il sindaco Zinno sulla sua pagina social.