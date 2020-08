De Luca, nuova ordinanza: quarantena per chi torna in Campania dall'estero

Una nuova ordinanza, che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Campania dall'estero, sarà firmata stasera dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. La decisione segue la crescita dei contagi da Covid-19 tra le persone provenienti dall'estero, come nel caso - reso noto poco fa dalla task force regionale - dei 10 cittadini positivi dopo una vacanza a Malta.

Soltanto ieri era stato disposto l'obbligo, per tutti i cittadini residenti in Campania che facessero rientro da vacanze all'estero di segnalarsi all'Asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi. Un'ordinanza diventata in 24 ore evidentemente "troppo morbida" vista la situazione.

"Si ribadisce la necessità assoluta e urgentissima - sono le parole di Vincenzo De Luca - di un controllo severo alle frontiere e negli aeroporti. Per la Campania, avendo verificato che alcuni nostri concittadini, dopo un viaggio a Malta hanno contratto e portato il contagio, si rende inevitabile l’obbligo per tutti coloro che tornano nella nostra regione, di andare automaticamente in quarantena, pena denuncia penale e sanzione di 1000 euro per chi viola l’isolamento. La quarantena si interromperà ovviamente non appena avuto eventuale esito negativo del tampone. Sollecitiamo il Governo a comunicare in tempi rapidissimi il piano straordinario di controlli nei quali impegnare tutte le forze dell’ordine per il rispetto delle ordinanze".

"Siamo - ha concluso il governatore - in un momento decisivo, nel quale sono indispensabili misure rigorose se si vuole bloccare il ritorno dell’epidemia ed essere costretti a misure drastiche di contenimento del contagio".​

Il bollettino di oggi

Era già stato particolarmente severo il bollettino odierno sul contagio da Covid-19 della Regione Campania. Ventinove i casi di positività aggiornati alle 23.59 dell'11 agosto. Di questi, 25 legati ai contagi registrati alla Sonrisa di Sant’Antonio Abate. I tamponi analizzati ieri sono stati 1333, 7 i guariti, nessun nuovo decesso. Le persone a ieri positive al Covid-19 in Campania erano 424, 45 delle quali ricoverate in ospedale e 379 in isolamento domiciliare.

Mascherine per Ferragosto nei luoghi di villeggiatura​

È stata inoltre disposta dall’Unità di crisi regionale, su indicazione del presidente della Regione, una consegna straordinaria di circa 550mila mascherine per i residenti e per i turisti in Comuni della costa campana particolarmente affollati in questo periodo estivo.

I Comuni costieri riceveranno le mascherine che verranno distribuite sia attraverso i gazebo della Protezione civile nei giorni 14/15 agosto e 21/22 agosto sia tramite gli operatori commerciali all'ingresso di stabilimenti e locali.