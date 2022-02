Ordinanza Movida, Manfredi: "Inaccettabile città fuori controllo"

Un provvedimento che ha scatenato molte polemiche quello che ha riguardato la movida cittadina. Locali chiusi alle due nel weekend e all'una in settimana, ma a far discutere è stato l'utilizzo della parola "rieducare" i giovani utilizzata dall'Amministrazione comunale.

Sul tema è tornato a parlare il sindaco di Napoli Getano Manfredi che ha difeso l'ordinanza: "Non possiamo accettare che in città ci siano zone in cui le dinamiche legate alla movida non sia controllabili. E' sotto gli occhi di tutti quello che succede la notte nei nostri fine settimana e di come ci siano dei rischi per i nostri giovani legati all'abuso di alcol ma anche alla violenza e alle risse alla criminalità. Questo è un intervento straordinario e l'abbiamo fatto con l'obiettivo poi di poter avere uno strumento ordinario che nascerà in Consiglio comunale per poter governare un fenomeno che è un problema in tutte le grandi città d'Italia. Mi auguro che questa riflessione venga fatta anche a livello nazionale"

Chiusura sui controlli: "Stiamo facendo un grande sforzo da mesi - ha proseguito il sindaco - Ogni fine settimana c'è stato un controllo interforze che ha portato a sequestri, chiusure, multe per molte attività che non erano in regola. I controlli sono anche proporzionali alle forze che abbiamo a disposizione. Abbiamo poco personale in strada anche per motivi di età".