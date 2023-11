La richiesta di aiuto di Gianfranco: "Aiutatemi a tornare ad una vita normale"

Sopravvissuto ad un tumore quando era ragazzino, oggi non può più mangiare come una persona normale e non respira bene

Gianfranco Solla ha 47 anni ma ne mostra tanti di più. Alle spalle una vita complicata, come solo chi è nato e cresciuto a Ponticelli può raccontare. Parentele "pesanti" e amicizie sbagliate come la strada intrapresa per lungo tempo, un matrimonio finito con due figli non più piccoli ma neanche adulti e comunque lontani centinaia e centinaia di chilometri, una nuova compagna che sta cercando di rimettere assieme i pezzi dopo anni di abusi.

Fino a una manciata di anni fa, tuttavia, Gianfranco sognava ancora: un lavoro onesto, magari l'apertura di un bar con uno dei finanziamenti per il Sud, e svegliarsi ogni mattina accanto alla sua donna, prendere assieme il caffè, iniziare la giornata con un bacio ed un sorriso. Ma quando la vita si accanisce assesta bene i propri colpi.

Sopravvissuto ad un tumore al testicolo quando era poco più che adolescente, Gianfranco ha subìto una serie di interventi chirurgici dai quali - in base alla montagna di referti che mostra a NapoliToday - è uscito con la capacità respiratoria da un lato e dall'altro la capacità di nutrirsi, digerire e assimilare pesantemente compromesse. Lo incontriamo in un bar, ma non può prendere caffè né succhi o spremute. Pallido, con lo sguardo perso nel vuoto, ha la pancia gonfia per l'accumulo di gas.

Gianfranco Solla non nasconde gli errori del passato che riconosce e racconta; non il senso di responsabilità per la famiglia che si è trasferita a Nord; non la preoccupazione per la compagna; non le difficoltà economiche che gli impediscono di accedere alle cure che potrebbero salvarlo: Gianfranco, infatti, spiega, tira avanti tra reddito di cittadinanza e una piccola pensione di invalidità con cui non riesce a coprire le spese del fitto di un monolocale in provincia, poco cibo e gli infiniti medicinali che deve assumere, molti di fascia C e quindi non coperti dal Servizio sanitario. Soprattutto, le speranze di recupero per lui sono ridotte al lumicino: "Il mio caso è complicato, tanto che soltanto un chirurgo, a Pisa, mi ha dato una speranza per quanto riguarda i problemi del mio apparato digerente".

Gianfranco però non ha risorse sufficienti a coprire le spese dei viaggi in treno e degli eventuali soggiorni né di accertamenti, terapie e medicinali. Da qui la sua richiesta di aiuto. "La sofferenza è più dura della morte stessa" è il titolo della raccolta aperta su GoFundMe da Gianfranco. "Non mi vergogno - dice - è la mia ultima speranza".