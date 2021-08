L'appello del parroco per il piccolo Tommy: "Deve operarsi alla testa"

Apprensione per il bimbo

Appello di don Massimo Del Prete per Tommy, un bimbo di Giugliano in Campania che dovrà essere operato alla testa.

Ecco il post del parroco: "Buongiorno a tutti, il piccolo Tommaso da pochi minuti è entrato in sala operatoria, eleviamo al Signore le nostre preghiere per lui e per la sua famiglia, uniamo le nostre mani chiedendo la grazia che tutto vada bene. Ci assistano con la loro potente intercessione la Vergine SS. e la nostra amata patrona S. Anna. Grazie di cuore".