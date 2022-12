Droga ed estorsioni agli ambulanti della Maddalena: 25 arresti nel clan Mazzarella (TUTTI I NOMI)

Sono 25 gli indagati ritenuti affiliati al clan camorristico Mazzarella per i quali il gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto intranei al clan Mazzarella, in particolare all'articolazione operante nelle zone di Forcella e Maddalena nella città di Napoli, nonché di numerosi episodi estorsivi e per detenzione e porto di arma da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso, avendo commesso il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza al clan camorristico dei Mazzarella.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sono state eseguite tra il 2018 e il 2021 dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato Vicaria, anche attraverso monitoraggi tecnici, e hanno consentito di far luce sull'attività estorsiva "diffusa" che il clan esercitava ai danni dei commercianti ambulanti presenti nella zona di piazza Mancini, a ridosso di piazza Garibaldi, e nelle strade immediatamente adiacenti, il cosiddetto mercatino della Maddalena o della Duchesca.

Due i business del clan Mazzarella colpito oggi da un blitz antimafia a Napoli: la droga e le estorsioni. Il pizzo era imposto a tappeto agli ambulanti regolari dei mercatini a ridosso di piazza Mancini, quello della Maddalena o la Duchesca, famoso per essere quello de falso, e chi non pagava veniva selvaggiamente picchiato. Tra gli arresti di questa mattina c'è anche Antonietta Virenti, 64 anni, madre del boss Michele Mazzarella, il figlio del capoclan Vincenzo, boss al 41 bis. La donna era in grado di gestire gli affari in nome e per conto anche dei boss, in carcere o latitanti. Virenti è suocera di Marianna Giuliano, a sua volta figlia del boss pentito Luigi Giuliano.

I nomi degli arrestati

In carcere: Enzo Barattolo; Alessandro Bilotti; Gennaro Cappuccio; Francesco Cecero; Antonio D'Andrea; Pietro De Filippis; Massimo Ferraiuolo; Salvatore Ferraiuolo; Ciro Garofalo; Gaetano Gemei; Rosaria Liguori; Vincenzo Lucci; Antonio Manzi; Marco Micillo; Leonardo Nisi; Salvatore Ricciardi; Giovanna Romaniello; Pasquale Salvia; Antonio Tubelli; Alberto Virente; Antonietta Virenti;

Ai domiciliari: Gaetano Della Porta; Ciro Prestieri; Daniele Riccio; Maurizio Virente.