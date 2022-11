Scacco al clan De Luca-Bossa: tutti i nomi degli arrestati

È partita dalla scoperta di atti intimidatori nei confronti di cittadini di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, ai quali veniva chiesto denaro per il mantenimento o l'ottenimento degli alloggi popolari, la tranche delle indagini coordinate dalla Dda di Napoli sul cartello camorristico De Luca - Bossa - Casella - Minichini - Rinaldi - Reale culminata oggi nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di 63 destinatari, ritenuti a vario titolo indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. L'ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, in particolare gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Ponticelli della Questura di Napoli e i militari dei Nuclei investigativi dei Carabinieri di Napoli e Torre Annunziata.

Il provvedimento dispone per 57 persone la custodia cautelare in carcere, per 2 gli arresti domiciliari e per 4 il divieto di dimora nel comune di Napoli. L'ordinanza riassume gli esiti di una vasta attività di indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, avviata nell’aprile 2016 in seguito ad un sequestro di droga e di alcuni manoscritti in una delle abitazioni in cui veniva gestita l’attività illecita del gruppo criminale, attivo nella zona orientale della città, indagine poi ampliata nel tempo raccogliendo importanti elementi probatori sul cartello.

Un secondo segmento di attività, avviato nel settembre 2020 a seguito di alcuni atti intimidatori nei confronti di cittadini del quartiere Ponticelli ai quali venivano chieste somme di denaro in cambio del mantenimento o dell’ottenimento di alloggi popolari, ha consentito di documentare l’attuale permanenza del clan e delle attività illecite.

Tutti i nomi degli arrestati

Custodia in carcere:

1. ACANFORA Antonio nato a Napoli il 13.01.1961;

2. APREA Gennaro, nato a Napoli il 11.04.1973;

3. AUDINO Francesco, nato a Cercola (NA) il 18.06.1980;

4. AULISIO Luigi, nato a Cercola (NA) il 02.11.1970;

5. AULISIO Nicola, nato a Napoli il 26.12.1997;

6. AUSTERO Luigi nato a Napoli il 23.01.1995;

7. BARBATO Vincenzo, nato a Massa di Somma il 23.12.1998;

8. BOCCARDI Roberto,

9. OMISSIS (è stato constatato il recente decesso);

10. CARDILLO Luigia nata a Napoli il 13.12.1992;

11. CASELLA Eduardo nato a Napoli il 10.05.1984;

12. CASELLA Giuseppe nato a Napoli il 25.9.1978;

13. CASELLA Vincenzo nato a Napoli 1’11.9.1996;

14. CEGLIE Giulio, nato a Napoli il 12.12.1982;

15. CERRATO Ciro nato a Massa di Somma (Na) in data 16.10.1988;

16. CIPOLLARO Cira, nata a Napoli il 23.06.1972;

17. CLIENTI Francesco, nato a Napoli il 29.1.1976;

18. CONCILIO Luca nato a Napoli il 9.12.1983;

19. CRISAI Luigi, nato a Napoli il 18 05 1983;

20. DAMIANO Giuseppe, nato a Napoli il 27.3.2002;

21. DAMIANO Pasquale, nato a Napoli il 06.02.1992;

22. DE LUCA BOSSA Anna, nata a Napoli il 24.10.1975;

23. DE LUCA BOSSA Emmanuel, nato a Napoli il 27.12.1998;

24. DE LUCA BOSSA Giuseppe, nato a Napoli il 01.05.1977;

25. DE LUCA BOSSA Umberto, nato a Napoli il 18.06.1993;

26. DE MARTINO Luigi, nato a San Giorgio a Cremano il 19.04.1995;

27. DE STEFANO Enza, nato a Napoli il 14.09.1975;

28. DE STEFANO Luisa, nata a Napoli il 12.02.1971;

29. DE TURRIS Giovanni nato a San Giorgio a Cremano 1’11.11.1990;

30. DI DATO Francesco Paolo, nato a Napoli il 31.10.1973;

31. DI PIERNO Domenico, nato a Cercola il 09.05.1988;

32. ESPOSITO Ciro, nato a Nola (NA) il 31.07.1998;

33. ESPOSITO Giovanni, nato a Torre del Greco (NA) il 15.05.1979;

34. ESPOSITO Vincenza nata a Massa di Somma (Na) il 21.7.1994;

35. FERLOTTI Alessandro nato a Napoli il 10.3.1992;

36. GALA Mariarca nata a Napoli il 14.07.1983;

37. GIANNIELLO Domenico, nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 13.9.1983;

38. IMPERATRICE Ciro, nato a Cercola il 29.03.1974;

39. LA PENNA Luca, nato a Napoli il 28.07.1982;

40. LAZZARO Maria, nata a Napoli il 18.05.1979;

41. MAIONE Vincenza, nata a Napoli il 01.07.1975;

42. MARFELLA Cristian nato a Napoli il 02.02.1994;

43. MINICHINI Alfredo, nato a Napoli il 30.12.1992;

44. MINICHINI Martina nata a Napoli il 31.10.1995;

45. MINICHINI Michele, nato a Napoli il 13.09.1990;

46. OLIVIERO Fabio, nato a Napoli il 22.06.1997;

47. ONESTO Gabriella, nata Napoli il 25.12.1979;

48. ONORI Nicola, nato a Napoli il 24.07.1993;

49. PALUMBO Giovanni nato a Napoli il 12.04.1994;

50. PIGNATIELLO Francesco, nato a Napoli il 28.8.1975;

51. POSTIGLIONE Ciro nato a Napoli il 02.10.1999;

52. RICCI Ciro, nato Napoli li 26.02.1996;

53. RIGHETTO Giuseppe, nato a Napoli il 14.02.1985;

54. ROMANO Raffaele nato a Cercola il 26.5.72;

55. SORRENTINO Mario nato a Napoli il 6.10.1984;

56. SURIANO Kevin Vittorio nato a San Severino Marche il 17.9.98;

57. TOMI Davide nato a Napoli il 14.01.1997;

Arresti domiciliari:

58. FALLACE Immacolata nata a Napoli 5.1.1962;

59. BOCCIA Mariarca nata a Cercola l’1.8.1986;

Divieto dimora:

60. BOCCARDI Carmine Napoli 06.05.1982;

61. LUONGO Lena nata a Napoli il 30.5.1978;

62. TROJER Ugo nato a Napoli 26.7.1954.

63. ERCOLANO Fortuna nata a Napoli il 4.11.1983.