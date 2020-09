Bacoli, due operatori ecologici arrestati: chiedevano mazzette ai commercianti per la raccolta dei rifiuti

Due operai della Flegrea Lavoro, azienda partecipata del Comune di Bacoli che si occupa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati arrestati. L'indagine - riferisce Cronaca Flegrea - è della sezione reati contro la Pubblica Amministrazione e colpisce diverse persone. Tra i sei provvedimenti cautelari notificati stamattina dalla Guardia di Finanza di Giugliano ci sono anche i due dipendenti. Secondo i finanzieri della Tenenza di Baiai i due facevano parte di un sistema di corruzione: gestivano lo smaltimento dei rifiuti come un affare personale, prendendo 'mazzette' dai commercianti per ritirare i rifiuti, e in diverse circostanze avrebbero utilizzato mezzi dell'azienda per scopi personali.

Dalle indagini emerge come alcuni commercianti, soprattutto ristoratori o gestori di lidi, si sarebbero rivolti ai due per "accelerare le procedure" di conferimento e smaltimento rifiuti. Sarebbero coinvolti anche operatori economici abusivi, che avrebbero smaltito rifiuti in modo illecito.