Coronavirus, positivo un operatore sanitario a Boscoreale

"Un cittadino di Boscoreale, operatore sanitario, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato sottoposto a quarantena". Ad annunciarlo è il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud.

Si aggiunge agli altri due positivi presenti nel Comune, dato adesso salito a tre unità.

"Questo dato ci conferma che il virus continua a circolare - commenta il sindaco Antonio Diplomatico - perciò è necessario non abbassare la guardia e continuare ad adottare tutte le precauzioni raccomandate dalle autorità sanitarie. In tal senso rivolgo appello alla cittadinanza, richiamandola al senso di responsabilità per contenere la diffusione del virus".