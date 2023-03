Dramma in una nota azienda: operaio muore schiacciato da tubi e impalcature

Nuova tragedia sul lavoro nel Napoletano. Verso le 11 a Frattamaggiore i Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Martiri d’Otranto in una nota ditta. Poco prima, per cause in corso di accertamento, era deceduto J. M. U., 40enne di origini polacche residente a Napoli, operaio dell’azienda.

Da una prima ricostruzione pare che l’uomo sia stato travolto da tubi e impalcature. Sul posto anche il Pm di turno, personale dell’Asl Napoli Nord e i Carabinieri del Nil e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.