Operaio resta schiacciato durante il lavoro: le sue condizioni sono critiche

Sono ore di apprensione, a Pompei, per la salute di un operaio che è rimasto incastrato nel cancello dell'istituto Bartolo Longo. Tutto è avvenuto questa mattina. L'uomo - de l quale non si conoscono le generalità - è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare dove versa in condizioni critiche.

L'operaio - impegnato nel restauro della facciata dell'istituto - era in pausa pranzo quando, per cause da accertare, è rimasto schiacciato da un cancello automatico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che, dopo aver allertato i soccorsi, hanno avviato le indagini.