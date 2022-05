Precipita da 12 metri mentre lavora: resta grave l'operaio ricoverato al Cardarelli

Restano gravi le condizioni dell'operaio che ieri è precipitato durante il lavoro. L'uomo, un 48enne napoletano, secondo quanto apprende NapoliToday, resta ancora ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, all'ospedale Cardarelli di Napoli.

L'incidente è avvenuto ieri mattina, verso le 9:30. L'uomo si trovava sul tetto in legno della piscina comunale di Corso Secondigliano per un sopralluogo quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo.

Sono scattati subito i soccorsi. Il 118, giunto sul posto, ha gtrasportato il ferito all'ospedale Cardarelli dove versa ancora in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di Napoli che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto diverse testimonianze. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica dei fatti.