Cade dal tetto di un capannone: Domenico muore dopo un volo di 15 metri

Dramma sul lavoro nel casertano dove un operaio di Frattamaggiore ha perso la vita. Nella zona Asi di Carinaro, in uno stabilimento di metalli, ha perso la vita un operaio di 54 anni.

Come riporta CasertaNews, la vittima si trovava sul tetto per degli interventi di manutenzione quando ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Un volo di 15 metri che non gli ha lasciato scampo. Immediatamente è stato lanciato l'allarme ai soccorsi.

Sul posto un'ambulanza del 118, i carabinieri e gli ispettori del lavoro. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, Domenico P.. Sono così iniziati i rilievi e l'escussione di testimoni.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte bianca. Con ogni probabilità la salma verrà sequestrata per l'autopsia. Una strage senza fine quella che avviene sul lavoro. Basti pensare che, secondo le stime dell'Inail, in Italia sono circa 200 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno.