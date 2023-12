Cade dalle scale dopo il litigio con un collega: morto un operaio napoletano

Un’apparente morte naturale quella che ha colpito un operaio originario di Napoli, che ha perso la vita lo scorso 14 dicembre in corso Ferrara 50, a Torino. Una vicenda dai contorni poco definiti ma apparentemente chiara all’inizio, e che, nel suo sviluppo, ha fatto emergere risvolti inattesi. L’uomo, operaio edile che viveva nel capoluogo piemontese, quel giorno non si era recato a lavoro per una leggera indisposizione.

Nel pomeriggio, come riporta TorinoToday, ha raggiunto il cantiere dove regolarmente lavorava per salutare due colleghi. L’uomo a quel punto avrebbe tragicamente perso l’equilibrio sulla rampa di scale dello stabile che l’impresa per cui lavora sta ristrutturando. Caduto esanime alla base delle scale è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno provveduto ad allertare i soccorsi. La situazione è apparsa critica fin dall’inizio tant’è che, dopo una notte di agonia, l’uomo è morto.

Spinto dopo un litigio

La dinamica dei fatti però non ha convinto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Torino Oltre Dora che hanno avviato nell’immediatezza accertamenti di polizia giudiziaria per chiarire quanto successo ed escludere eventuali responsabilità di altre persone. Infatti, le varie dichiarazioni rese dai presenti, sono risultate contrastanti tra loro.

Gli accertamenti, quindi, si sono subito concentrato su un trentenne di Torino, collega della vittima. Pare che tra i due fosse scoppiata una lite per futili motivi, al termine della quale par che la vittima sia stata spinta giù dalla rampa di scale. L’uomo è stato individuato e sottoposto a fermo per omicidio preterintenzionale. Ulteriori indagini sono in corso per chiarire meglio la vicenda.