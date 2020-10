Tragedia sul lavoro: morto un operaio napoletano

Tragedia sul lavoro in provincia di Arezzo. Un uomo di 51 anni, originario della provincia di Napoli, è morto, schiacciato dalla ruota di un camion-betoniera. L'episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 8,30.

Il drammatico incidente - come racconta ArezzoNotizie - è avvenuto tra i capannoni dell'area industriale di Botriolo, nel comune di Castelfranco Piandiscò. Il 51enne era un lavoratore di una di una ditta che stava operando in zona. L'uomo si trovava vicino a un camion-betoniera quando è avvenuta la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri della compagnia di San Giovannini Valdarno, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una delle ruote anteriori del mezzo pesante. In cabina non ci sarebbe stato nessuno al momento dell'impatto, il camion era fermo in piazzola, forse nemmeno in moto. Improvvisamente, però, si è mosso, travolgendo la vittima.

Dopo l'allarme di alcuni presenti che hanno assistito alla scena, si sono attivati i soccorsi. Sul posto è stata inviata l'automedica del Valdarno, l'ambulanza del luogo, ma per il 51enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati. Oltre al 118 e ai Carabinieri, sul posto è intervenuto anche il servizio di Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro (Pisll).

