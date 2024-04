Incidenti sul lavoro, morto l'operaio ricoverato a Napoli

E' deceduto nel primo pomeriggio di sabato Claudio Amodeo, l'operaio, classe 1970, ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Napoli, a causa delle gravissime lesioni riportate in seguito all'incendio verificatosi giovedì all'interno di una cabina elettrica del cementificio di Guardiaregia, in provincia di Campobasso.

L'uomo, dopo essere stato ricoverato inizialmente in Molise, è stato poi trasferito nel capoluogo campano.

Cordoglio - come riporta RaiNews - è stato espresso da parte dei colleghi e dei rappresentanti sindacali. Cgil e Uil hanno annunciato un presidio davanti allo stabilimento per giovedì 11, giornata nella quale era già in previsione uno sciopero a livello nazionale dei lavoratori dei settori privati per chiedere più sicurezza sul lavoro.

“Abbiamo sperato con tutto il cuore - scrive in una nota Heidelberg Materials, l'impresa che gestisce il cementificio - che Claudio potesse superare le gravi ferite riportate, ma non è stato così e tutti noi viviamo questo momento come una tragedia che ci colpisce profondamente. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e l’Azienda continuerà a collaborare con le autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto”.