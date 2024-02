Mimmo muore incastrato in un macchinario: "Era uscito per lavorare. Non tornerà più a casa"

Lacrime e dolore ad Acerra per la tragica morte di Domenico Fatigati. Il 52enne è morto mentre i soccorritori provavano inutilmente a salvarlo dopo l'incidente nel reparto basamento dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Domenico, per tutti Mimmo, era originario di Acerra e lavorava per una ditta esterna con sede legale a Foggia.

Dai primi rilievi sembra che il 52enne sia rimasto incastrato nel macchinario durante un intervento di manutenzione. Sono stati i compagni di lavoro a lanciare l'allarme. Mimmo è morto durante i tentativi di liberarlo da parte dei sanitari del 118 giunti prontamente sul posto.

"Non tornerà più a casa sua"

Intanto i lavoratori Stellantis hanno incrociato le braccia per l'intera giornata. A proclamare lo sciopero sono le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm di Avellino e le Rsa dello stabilimento irpino dopo l'incidente mortale sul lavoro avvenuto nel reparto basamento, costato la vita a un operaio di una ditta esterna.

"Un lavoratore che aveva lasciato casa sua per poter svolgere la sua attività - si legge nella nota della Rsa - non tornerà più a casa sua. Nell'esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i lavoratori della ex Fma alla famiglia del lavoratore deceduto, dichiarano uno sciopero a partire dalle ore 10.30 per tutta la giornata del 22 febbraio".

Intanto la notizia della tragedia è subito arrivata anche nel comune napoletano dove Mimmo e la sua famiglia sono molto benvoluti. Tanti i messaggi per lui, anche sui social.