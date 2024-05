Operaio morto, De Luca: “Morti sul lavoro sono un pugno nello stomaco”

"Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente nel cantiere della nuova linea della Metropolitana nella zona di Capodichino in cui ha perso la vita un operaio e altri due sono rimasti feriti, di cui uno in maniera grave".

Così su Facebook il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. "Gli incidenti sul lavoro sono sempre un pugno nello stomaco. Le nostre condoglianze e la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e la speranza di guarigione per i due feriti" conclude il governatore.