Luigi muore nel cantiere della Metro: lascia moglie e figli

L'allarme è stato dato dai suoi colleghi che non lo trovavano

Tragedia ieri nel cantiere della stazione metro Tribunale al Centro Direzionale. A perdere la vita è stato Luigi Manfuso, 59 anni, che lascia la moglie e due figli. La notizia dell'ennesimo incidente sul lavoro è stata diffusa dal segretario generale della Fillea Cgil di Napoli, Giovanni Passaro.

"Un nuovo incidente mortale è avvenuto nel cantiere della linea 1 della Metropolitana, nel tratto compreso tra il Centro Direzionale e Capodichino. A morire di lavoro, Luigi Mancuso, 59 anni, dipendente della società Icm per conto di Metropolitana di Napoli. Luigi lascia due figli e la moglie", si legge in una nota.

"Non possiamo chiamarle 'disgrazie', - continua - è urgente rimettere mano alla legislazione nazionale sul lavoro, introducendo il reato di 'omicidio colposo' e riaprire una stagione contrattuale che recuperi un maggiore potere di controllo e contrattazione sull'organizzazione nei luoghi di lavoro".

"Di fronte all'ennesima morte sul lavoro si solleveranno sempre le solite grida di indignazione e di denuncia. Le stesse che ascoltiamo ad ogni infortunio mortale, ormai una media di tre al giorno. Indignazione necessaria e ampiamente motivata, ma non sufficiente. E' invece urgente intervenire sulle cause che stanno alla base di questi tragici infortuni", ha concluso Passaro.

L'allarme lanciato dai colleghi

L'allarme era stato lanciato dai colleghi. Non vedendolo, hanno iniziato a cercarlo: è stato ritrovato – ancora in vita – nel fossato della banchina dei treni. Il 59enne è deceduto una volta trasportato in ospedale. Lascia la moglie e due figli.

Il luogo dov'è avvenuta la tragedia è quello che ospiterà la fermata Tribunale della Linea 1, in via Domenico Aulisio a poca distanza dalla SS 162 dir. Dopo la stazione Centro Direzionale, e prima della successiva Poggioreale, servirà innanzitutto l'area del Rione Luzzatti e della Zona Industriale.