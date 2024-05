Operaio travolto da una lastra, morto a 21 anni. La famiglia: “Non era in regola”

Giovane operaio morto in un incidente sul lavoro: i familiari denunciano che lavorava in nero. Non sarebbe mai stato assunto il 21enne Alessandro Panariello, il giovane operaio morto ieri in un incidente sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno. A farlo sapere sono la madre Flora, il compagno di quest'ultima (il papà di Alessandro è morto da anni) e la fidanzata del 21enne, Annachiara, attraverso gli avvocati Gennaro Caracciolo e Agostino Russo dello Studio Forensis, che assistono la famiglia del giovane lavoratore. Secondo le prime ricostruzioni Panariello è rimasto ucciso da una lastra d'acciaio caduta dalla carrucola che stava sollevando.

Il 21enne sarebbe rimasto travolto dalla lastra ed è morto durante il disperato trasporto in ospedale. "Siamo morti insieme al nostro Alessandro - fanno sapere i familiari di Alessandro tramite gli avvocati - ma faremo di tutto affinché giustizia venga fatta; sporgeremo querela contro il datore di lavoro, anche perché il povero Alessandro non era regolare, nonostante avesse sempre chiesto di avere un contratto di lavoro. Ora la nostra vita è cambiata per sempre. Saremo destinati ad andare avanti con la morte nel cuore perché niente e nessuno potrà restituirci il nostro Alessandro".