Operaio investito da una pedana carica di materiale elettrico: grave incidente sul lavoro

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Volla sono intervenuti in via Palazziello, nei locali di un’azienda di smaltimento e recupero di materiale elettrico, per un grave incidente sul lavoro.

Durante alcune operazioni di scarico, un operaio di 57 anni sarebbe stato accidentalmente investito da un pallet di materiale. Avrebbe poi battuto la testa.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Napoli ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente.