Tocca i cavi dell'alta tensione mentre lavora: operaio grave in ospedale

Un operaio è rimasto parzialmente folgorato dopo aver toccato alcuni cavi elettrici. I fatti sono avvenuti questa mattina in via Fava a Marano. Sul posto vigili urbani, vigili del fuoco e operatori del 118. Le condizioni dell’uomo sarebbero gravi, anche se non è in pericolo di vita.

L’uomo, grazie all'utilizzo di un carrello elevatore, stava pulendo la canna fumaria di una villetta della zona. Ad un certo punto, involontariamente, avrebbe toccato con l’asta usata per la pulizia i cavi elettrici dell’alta tensione.

L'urto ha anche causato un incendio nella villetta vicina. Indagini in corso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. La notizia è stata diffusa da Terranostranews.