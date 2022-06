Travolto da catrame liquido bollente, operaio di 32 anni ricoverato in gravi condizioni

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in tardi mattinata a Flumeri, in provincia di Avellino, in una azienda dell'area industriale della valle Ufita, per soccorrere un operaio di 32 anni residente in provincia di Napoli.

Il lavoratore stava scaricando catrame liquido da una cisterna, quando è stato investito dal bitume bollente per ragioni in via di accertamento. Una volta recuperato il malcapitato, i sanitari del 118 intervenuti ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Ottone Frangipane di Ariano Irpino, e lungo il percorso la squadra dei Vigili del Fuoco ha dato assistenza al mezzo di soccorso fino all'arrivo presso il nosocomio del tricolle.