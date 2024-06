Operaio trovato morto in un capannone: la vittima aveva 49 anni

È stato trovato a terra all'interno del capannone dell'azienda farmaceutica dove lavorava. Così è stata scoperta la morte di un operaio 49enne di Casavatore, deceduto sul posto di lavoro a Carinaro, in provincia di Caserta. Il corpo dell'uomo è stato scoperto ieri pomeriggio. Inutile l'intervento dell'ambulanza del 118.

Quando i sanitari sono arrivati hanno riscontrato una ferita al capo e il cuore del 49enne che aveva smesso di battere. Non sono ancora chiare le cause del decesso. L'uomo era addetto ai resi e bisognerà approfondire per capire se si sia trattato di un incidente o di un malore, a seguito del quale si sarebbe provocato la ferita alla testa.

Solo l'autopsia potrà stabilire il motivo della morte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno posto la salma sotto sequestro, e gli ispettori del lavoro dell'Asl di Caserta. La procura di Napoli nord indaga sulla morte del 49enne e ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale di Giugliano per l'esame autoptico.

Per approfondimenti CASERTANEWS