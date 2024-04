Precipita nel vuoto da oltre 10 metri in un albergo: incidente sul lavoro a Capri 

Un operaio è oggi caduto da un'altezza di oltre dieci metri mentre lavorava su un ponteggio in un albergo, a Capri nella zona di Marina Grande. Secondo le prime informazioni sarebbe un dipendente dell'albergo di più di 50 anni, non residente sull'isola.

La dinamica

Il lavoratore si trovava su un ponteggio sospeso, collegato ad un terrazzo sovrastante. Per cause non ancora chiarite ha perso l'equilibrio finendo sul selciato dello stesso hotel.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Prima sono intervenuti i suoi colleghi di lavoro, poi il 118 arrivato sul posto con un'ambulanza. I medici hanno constatato che nella caduta l'uomo aveva riportato più traumi in particolare al volto. Non ha comunque mai perso conoscenza.

Ricovero e indagini

Il ferito è stato portato all'ospedale Capilupi per le prime cure, poi via eliambulanza del 118 l'uomo è stato trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato in attesa di cure più specifiche e specialistiche.

Sul posto dell'incidente sono giunti anche gli agenti del commissariato di Capri, che hanno ispezionato l'area e stanno ricostruendo quanto accaduto.