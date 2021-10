Incidente sul lavoro nel napoletano: operaio cade da impalcatura

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in via Cattaneo a Melito. Un operaio è caduto da circa quattro metri mentre era su un’impalcatura posta al primo piano di una struttura in fase di ristrutturazione.

A lanciare l'allarme alcuni presenti. Sul posto sono prontamente giunte le forze dell'ordine e una squadra del 118. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trasportato in ospedale e, secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata.

I Carabinieri della stazione locale e di Marano, intanto, stanno indagando sulla vicenda per chiarire l'esatta dinamica.