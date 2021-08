Vaccini, nuovi "open day" con prima dose Pfizer: ecco le date

La Campagna vaccinale prosegue con il massimo impegno da parte dell'ASL Napoli 1 Centro per offrire quante più occasioni possibili a quanti devono ancora scegliere di vuccinarsi. Proprio per questo, tra le tante iniziative in corso, L'ASL Napoli 1 Centro ha programmato nei giorni 12/17/19:23/24 agosto nuove oppertunità di ricevere la prima dose di vaccino.

Gli open day prima dose suranno aperti a tutte le fasce d'età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda dose prevista a 21 giorni. Di seguito il calendario con tutte le info utili.

Mostra d'Oltremare. martedì... 17 agosto ore 9,00. 18,00... fascia età tutte. ...5.000 dosi giovedì...; 19 agosto ore 9,00/18,00... fascia età tutte. ...4.000 dosi martedì. .; 24 agosto ore 9.001,00... fascia età tutte....2.000 dosi

Stazione Marittima..... giovedì.....12 agosto ore 9,00:18,00... fascia età tutte... 1.600 dosi; giovedi....19 agosto ore 9,00/18.00... fascia ctà tutte. ...1.000 dosi; lunedì.......23 agosto ore 9,00/18,00... lascia età tutte....1.$00 dosi

Fapianeria Real Bosco. giovedì. ....12 agosto ore 9,00/18,00... fascia età tutte. ...1.500 dosi di Capodimonte; giovedì.... 19 agosto ore 9,00/18,00... fascia età tutte....1.600 dosi; lunedì.......23 agosto ore 9,(K1-18.00... fascia età tutte... 1,500 dosi

L'open day è aperto al soli cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di età. Per prenotare basta collegarsi al link opendavvaccini sorevit e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto 1l codice fiscale, Il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e la mail del vaccinando. Il centro vaccinale e il tipo di vaccino di vaccino del tipo a mRNA (Piizer). nonché il giorno e l'orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all'arrivo presso il centro. Si ribadisce che l'unico modo per accedere all'open day è l'aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all'orario di convocazione,