"Vaccini in tour": nuovo open day nelle scuole del napoletano

Continua il "Vaccino in Tour" nelle scuole del napoletano. Da Sabato 25 Settembre 2021 fino a giovedì 30 Settembre, i camper dell’ASL Napoli 2 Nord faranno tappa nelle scuole dalle ore 9 alle ore 18.

Nell'iniziativa sono coinvolti, in particolare, i comuni di Afragola, Giugliano, Melito, Casavatore e Frattamaggiore. Non ci arà bisogno di prenotarsi e l'iniziativa e rivolta a tutti gli over 12. Tutti i dettagli inerenti le vaccinazioni e i luoghi in cui saranno presenti i camper, sono consultabili nella locandina di seguito allegata.