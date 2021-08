Auto dell'Asl Napoli 2 rubata durante l'open day

Ieri sera, poco dopo le 23, al termine dei lavori per l’open day vaccinale a Casoria, i medici hanno scoperto il furto dell’automobile di servizio che avevano lasciato poco distante dalla postazione di lavoro. I camici bianchi avevano appena terminato la seduta vaccinale sul camper mobile collocato in via Marconi, quando si sono accorti che la vettura non c'era più.

“È sconfortante quanto accaduto - dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord - il nostro personale ha lavorato incessantemente dalle 18 alle 23, vaccinando circa 250 persone su un marciapiede, usando i tavoli pieghevoli. E mentre loro lavoravano in questo modo precario pur di garantire la salute della collettività, qualcuno rubava l’auto con le insegne dell’Azienda Sanitaria. Quanto accaduto richiede un moto di indignazione e una pesa di posizione forte da parte di tutti”.



I medici, in nottata, dopo aver finito il turno di lavoro ed essere stati recuperati da altri colleghi con un altro mezzo, si sono recati presso una caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.