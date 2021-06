Open day Pfizer, non basta la mail: la convocazione deve arrivare via sms

"Non recatevi all'open day del 5, 6 e 7 giugno a Napoli senza aver prima ricevuto l'sms". E' quanto precisato a NapoliToday dall'Asl Napoli 1. In molti infatti dopo aver ricevuto la mail con l'orario della convocazione credevano che potesse bastare per recarsi negli hub, ma non è così. Dovranno attendere l'sms di conferma.

Open day

- Hangar Atitech di Capodichino: sabato 5 giugno, dalle 8 alle 21, fascia 30-59, 6.110 dosi; domenica 06 giugno, ore 8-21, fascia età 18/29, 6.110 dosi.

- Fagianeria real Bosco di Capodimonte: sabato 05 giugno ore 8-20 fascia età 16-18, 1.200 dosi; domenica 6 giugno ore 8-20, fascia d'età 16/18, 1.200 dosi.

- Mostra d’oltremare: domenica 6 giugno ore 8-21, fascia età 18-59, 5.070 dosi; lunedì 7 giugno, ore 8-21, fascia età 18-59, 5.070 dosi.