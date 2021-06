Open day Pfizer a Napoli: tre giorni di vaccini per la fascia 16-59

Si aprono oggi, 3 giugno, alle 18,00 le prenotazioni per gli open day Pfizer rivolto ai cittadini della fascia d'età 16-59 che si terrà da sabato 5 giugno e lunedì 7 negli hub vaccinali dell'Asl Napoli 1. L'adesione sarà, come sempre, su base volontaria, in una piattaforma parallela a quella che sta procedendo per fasce d'età.

- Hangar Atitech di Capodichino: sabato 5 giugno, dalle 8 alle 21, fascia 30-59, 6.110 dosi; domenica 06 giugno, ore 8-21, fascia età 18/29, 6.110 dosi.

- Fagianeria real Bosco di Capodimonte: sabato 05 giugno ore 8-20 fascia età 16-18, 1.200 dosi; domenica 6 giugno ore 8-20, fascia d'età 16/18, 1.200 dosi.

- Mostra d’oltremare: domenica 6 giugno ore 8-21, fascia età 18-59, 5.070 dosi; lunedì 7 giugno, ore 8-21, fascia età 18-59, 5.070 dosi.

Gli open day sono aperti ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro.