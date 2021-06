Open day AstraZeneca per la fascia d’età 60/79 anni, somministrazioni dal primo luglio

Una nuova opportunità di vaccinarsi per i cittadini compresi nella fascia d’età 60/79. L’ASL Napoli 1 Centro ha infatti organizzato un open day AstraZeneca per giovedì 01 luglio presso il centro vaccinale della Stazione Marittima.

Le somministrazioni andranno avanti dalle ore 8,00 alle 20,00 sino ad un massimo di 1.500 dosi.

Stazione Marittima giovedì 01 luglio ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 1.500 dosi

L’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli e appartenenti alla fascia d’età 60/79 anni.

Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione.