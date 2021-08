Vaccinazione, l'Asl Napoli 3 preme il piede sull'acceleratore

Sono diversi gli appuntamenti che l'Asl Napoli 3 ha deciso di organizzare per provare a premere l'acceleratore rispetto alla campagna vaccinale. Così come richiesto dalla Regione Campania, l'Asl ha scelto di lasciare aperti, per esempio, i centri vaccinali anche di domenica per gli under 18 o spingere nell'organizzazione di numerosi Open day. Diversi gli appuntamenti che sono stati messi in calendario: a Sorrento il 27 agosto in piazza Angelina Lauro dalle 17 alle 24, il 30 agosto al liceo Publio Virgilio Marone di Meta, il 3 settembre a Pomigliano D'Arco, il 7 a Pompei, l'8 a Ercolano e il 10 settembre a Torre Annunziata. Mentre il 5 e 12 settembre domeniche aperte in tutti i punti vaccinali per la fasce d'età 12-17 anni senza prenotazione. L'Asl fa poi sapere che l'attività ordinaria di tutti i 35 punti vaccinali dell'Asl Napoli 3 va avanti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Chiunque voglia vaccinarsi può recarsi al centro vaccinale più vicino alla propria abitazione e richiedere il siero senza prenotazione.