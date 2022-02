La mano del nipote del boss dei Gionta sul Comune di Torre Annunziata

Parlava a telefono con il sindaco, con il vicesindaco, con un assessore e con il capo dell'Ufficio Tecnico. Si vantava di avere rapporti con consiglieri regionali e imprenditori. È anche il cognato di una consigliera comunale ma soprattutto è il nipote di uno dei killer più sanguinari della storia del clan Gionta. Salvatore Onda, dipendente della “PrimaVera”, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, è il nome alla base dell'inchiesta della Dda nel corso della quale questa mattina sono stati perquisiti gli uffici comunali di Torre Annunziata e diverse abitazioni private tra cui quella del sindaco Vincenzo Ascione. Onda è il nipote, di Umberto, killer del clan Gionta detenuto al 41bis e condannato all'ergastolo. Un cognome che a distanza di anni fa ancora tremare i polsi ai cittadini oplontini. Un cognome che però non creava problemi a diversi rappresentanti delle istituzioni con cui era in contatto.

C'è un passaggio politico, però, da tenere ben presente per capire le dinamiche che lo hanno portato ad avere i contatti giusti. Lo spartiacque è il passaggio in maggioranza della consigliera comunale Maria Oriunto. Si tratta della cognata di Salvatore Onda, che ottiene come contropartita per il suo cambio di schieramento un assessorato nella giunta oplontina. Il nome che viene espresso dalla sua corrente è quello di Gioacchino “Gecchi” Langella. Un politico con altre esperienze amministrative che venne segnalato nella relazione della commissione d'inchiesta che si insediò nel 2013 a Torre Annunziata. Nella relazione al termine dell'attività ispettiva, i commissari segnalarono il rapporto stretto tra Langella e Salvatore Onda. Anche stavolta è risultato essere la chiave d'accesso nell'amministrazione comunale. Nel decreto con il quale sono state disposte le perquisizioni di oggi, i magistrati dell'Antimafia, Valentina Sincero e Ivana Fulco, coordinati dall'aggiunto Rosa Volpe e dal procuratore capo Giovanni Melillo, fanno riferimento a una serie di intercettazioni telefoniche e rapporti tra gli indagati che delineano un quadro preoccupante.

I contatti con il sindaco Ascione

A cominciare da due contatti telefonici, finora scoperti nel provvedimento, tra Onda e il sindaco Vincenzo Ascione. Uno è datato 15 novembre 2021 e Onda chiede un appuntamento ad Ascione dicendogli di “prendere un caffè, devo farti vedere delle cose”. Il secondo contatto telefonico risale al 16 gennaio 2022 nel corso del quale si parla di una riunione per la composizione delle liste per la Città Metropolitana. Il decreto parla, inoltre, della circostanza secondo cui Onda si sarebbe offerto di presentare dei funzionari della Regione Campania al sindaco. I magistrati dell'Antimafia si spingono a ipotizzare che Onda si muovesse per procurare all'amministrazione i contatti giusti per i progetti da presentare in vista dei finanziamenti per il Pnrr.Ascione non era l'unico membro dell'amministrazione a essere entrato in contatto con Onda. I magistrati scrivono testualmente che Onda era “l’interlocutore di Ascione per verificare l’esistenza di fondi Pnnr per il comune” e avrebbe “un ruolo chiave nella vita politica di Torre Annunziata, costituendo l’elemento di raccordo e collegamento tra amministratori pubblici del comune di Torre Annunziata, consiglieri regionali ed imprenditori che gestiscono i vari servizi concessi in appalto dal Comune”, esercitando “un’influenza costante, con altrettanto costante opera di condizionamento”.

I rapporti con assessori e capo dell'Utc e l'interesse per gli appalti

Stando alle intercettazioni telefoniche citate nelle 15 pagine del decreto, Onda aveva contatti molto più diretti con altri membri dell'esecutivo e tecnici comunali. I suoi obiettivi erano alcuni importanti appalti comunali sospesi poi per anomalie. In particolare ha dimostrato un interessamento per l'appalto per le strisce blu in città che l'ha portato ad avere contatti telefonici con l'ex vicesindaco Luigi Ammendola, con l'ex assessore Langella e con l'ex capo dell'Ufficio tecnico, Nunzio Ariano. Oltre a contattare direttamente i membri dell'esecutivo poteva contare sull'influenza che aveva sulla cognata e consigliera comunale Oriunto. Onda era, inoltre, interessato anche all'appalto per la videosorveglianza, anch'esso sospeso per gravi anomalie. Entrambi gli appalti vennero segnalati tra quelli con procedure poco trasparenti dall'ex assessore alla Legalità, Lorenzo Diana, rimasto in carica per pochi mesi a Torre Annunziata e che al termine del proprio mandato aveva lanciato un grave atto d'accusa contro l'amministrazione comunale, oltre che denunciare tutto in procura.

La sfera di influenza di Onda, secondo gli investigatori, si allargava anche a professionisti torresi. Proprio indagando su due episodi riguardanti due professionisti torresi che si è sviluppata l'indagine che ha come reati ipotizzati lo scambio politico-mafioso ed episodi corruttivi. Le indagini sono partite il 31 ottobre 2019 per effetto del ritrovamento di una bomba a mano a Torre Centrale. Un ritrovamento che sembrò strano in un primo momento ma che poi gli investigatori hanno collegato ai nomi di due commercialisti, Marco Varvato e Francesco Conte. La bomba doveva essere, infatti, destinata al loro studio a cui furono poi fatti “recapitare” diversi colpi d'arma da fuoco pochi giorni dopo.

Il 2 novembre sempre del 2019 vennero esplosi dei proiettili contro il locale che ospita il loro studio. I due commercialisti risultano non estranei al nome di Onda visto che si occuperebbero di diverse società riconducibili a Onda. Un legame che ha poi portato all'approfondimento delle forze dell'ordine che ha dato vita a un'indagine che oggi ha mosso un passo importante, scoprendo le prime carte, e mandando nel caos la vita politica cittadina. Una vita politica già profondamente segnata dalle inchieste di corruzione all'interno dell'ufficio tecnico e dal successivo arrivo della commissione d'inchiesta. Con questo quadro, sembra essere più vicino lo scioglimento del consiglio comunale paventato più volte in sedi istituzionali. Toccherà agli investigatori, poi, stabilire se ci siano stati contatti con membri del clan Gionta e se la cosca sia stata capace di influenzare l'attività amministrativa.