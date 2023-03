Omicidio donna cinese, c'era un terzo killer: per anni un muro di omertà a "coprirlo"

La sera del 3 aprile 2011 la 48enne Wu Shufen, conosciuta col nome di Angela, venne trovata senza vita nel suo appartamento, in via San Attanasio 25. La casa, un basso, era a soqquadro, e sul corpo della donna c'erano numerose ferite da taglio e da punta. Era stata rapinata e uccisa. Oggi, dodici anni dopo i fatti, è stata arrestata una terza persona ritenuta responsabile dell'omicidio.

Le indagini immediatamente successive all'omicidio portarono ad individuare come responsabili Vincenzo Rubino (del 1992) e Lucio Di Roberto (del 1993, minorenne all'epoca). Entrambi successivamente furono condannati in via definitiva. Gli inquirenti ricostruirono che la vittima era rimasta uccisa dopo aver ricevuto numerosi fendenti in varie parti del corpo, questo nel tentativo di opporsi alla rapina di una somma di denaro di 230 euro.

Ulteriori e recenti sviluppi investigativi, partiti dalle recenti dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, hanno consentito di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza" anche a carico di C.P., la persona arrestata oggi. All’epoca aveva 20 anni. Il suo nome non era mai emerso prima: legato da vincoli di parentela a elementi di spicco del clan Contini, sodalizio camorristico della zona Vasto-Arenaccia, C.P. si era fatto forte del proprio spessore criminale generando quello che gli inquirenti definiscono un "clima di omertà" nei suoi riguardi.

La misura cautelare è stata eseguita in carcere, dove l’indagato (per concorso in rapina pluriaggravata e concorso in omicidio volontario pluriaggravato) è attualmente detenuto per altri reati.