Uccide a coltellate la sorella, lei tenta di scappare ma muore sulle scale

Colpisce la sorella con un coltello da cucina, tenta di fuggire ma muore sulle scale all'altezza del pianerottolo del quinto piano. E' morta così Vincenza Cimitile, 54 anni, questa mattina a Brusciano intorno alle 11.00. Il tragico delitto è avvenuto al civico 7 di via Roberto Rossellini.

Barricato in casa

E' accusato di omicidio Sebastiano Cimitile, 55 anni, in cura presso il locale centro di salute mentale. L'uomo ha chiamato il 113 confessando di aver ucciso la sorella. Sono giunti sul posto gli agenti del Commissariato di Acerra che hanno allertato il 118. Quando il personale sanitario è arrivato era ormai troppo tardi per salvare la vita alla 54enne. Le numerose ferite inferte alla donna erano troppo gravi. L'uomo si è poi barricato in casa, venendo convinto dopo una mediazione dei poliziotti ad aprire la porta. In casa è stata trovata l'arma del delitto, oltre a tracce ematiche. L'uomo è stato portato in commissariato per essere interrogato.