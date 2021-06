Omicidio in pieno giorno: freddato sullo scooter|VIDEO

Antonio Avolio, 30enne già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in un agguato mentre percorreva via Teano, nel quartiere di Piscinola

Questa mattina Antonio Avolio, 30enne già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in strada in via Teano nel quartiere di Piscinola in un agguato.

Il 30enne viaggiava in sella ad un motociclo Honda SH, quando è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco, uno nella zona cervicale.

Avolio nel 2016 il 30enne fu arrestato per estorsione e nel 2020 poi scarcerato dal penitenziario di Tolmezzo (Udine).

Sul posto i Carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli.