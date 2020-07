Omicidio nel cuore di Napoli, 42enne trovato in una pozza di sangue dai passanti

Era in una pozza di sangue, questa notte, Salvatore Attanasio in via Manso a pochi passi da Porta Nolana, quando è stato visto da alcuni passanti riverso sull'asfalto in una pozza di sangue.

Il 42enne è stato trasportato d'urgenza al "Vecchio Pellegrini", ma non c'è stato nulla da fare. Le decine di coltellate che gli sono state inferte erano troppo profonde.

Sul caso indaga la squadra mobile, che ha subito individuato lo scooter con il quale Attanasio era giunto nella strada in cui ha poi trovato la morte.