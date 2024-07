Poco fa i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Argine 91 per un uomo colpito e ucciso da colpi d’arma da fuoco.

La vittima è Emanuele Pietro Montefusco, nato il 30 settembre del 1975.

L'agguato potrebbe essere da inquadrare nelle logiche di camorra dell'area di Ponticelli, ma si attendono ulteriori riscontri dagli investigatori.

Aggiornamento in corso