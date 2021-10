Pensa siano ladri, spara a due ragazzi e li uccide: i nomi delle vittime

Si chiamavano Tullio Pagliaro (27 anni) e Giuseppe Fusella (26 anni) i due ragazzi uccisi la scorsa notte ad Ercolano. Sono entrambi di Portici. La tragedia è avvenuta intorno all'una in via Marsiglia, nel quartiere San Vito. Nei loro confronti sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco che non hanno lasciato loro scampo.

Secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, a sparare pare sia stato il proprietario di una villetta in zona, credendo le due vittime si fossero appostate in auto in attesa di compiere un furto.

Le vittime invece, due studenti incensurati, avevano giocato una partita di calcetto in un campo vicino al luogo della tragedia. Una volta finito, sulla strada del ritorno a casa, si erano fermati a fare due chiacchiere in auto. Una situazione che vista l'ora e visto il recente furto di una sua auto pare abbiano insospettito il proprietario della villetta.

L'uomo è stato interrogato dai carabinieri. Pare la sua pistola fosse detenuta legalmente. Ad indagare su quanto avvenuto sono i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Intanto le salme delle due vittime sono sotto sequestro.

Il commento del sindaco di Ercolano

"La nostra città è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità". Questo il commento del primo cittadino ercolanese Ciro Buonajuto, diffuse attraverso un post su Facebook. "Questo è il momento del silenzio. Al momento gli inquirenti stanno accertando l'esatta dinamica dell'accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre è per le famiglie colpite da questa immane tragedia", ha aggiunto e concluso il sindaco.