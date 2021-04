Tragedia in serata a Torre Annunziata. In via IV Novembre intorno alle 22, al culmine di una banale discussione per motivi di viabilità, un uomo ha tirato fuori il cric dall'automobile colpendo mortalmente un 61enne.

Vano il trasporto all’ospedale di Castellammare, dove l'uomo è poi deceduto. Polizia e carabinieri sono alla ricerca dell'omicidio del 61enne.