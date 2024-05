Risolto l'omicidio Tommasino e altri due agguati : uno dei killer aveva la tessera del Pd (I NOMI)

Oltre ai presunti mandanti dell'omicidio del consigliere comunale di Castellammare di Stabia Gino Tommasino, i carabinieri e la Dda hanno risolto altri due agguati di camorra avvenuti 15 anni fa in provincia di Napoli. Tra i destinatari della misura cautelare figurano il boss Vincenzo D'Alessandro, che fino a oggi era a piede libero dopo aver scontato in via definitiva precedenti condanne per camorra, uno dei suoi uomini di fiducia Paolo Carolei, anche lui libero, e ancora Sergio Mosca, Antonio Lucchese, Michele Massa e Catello Romano.

Nella sua tesi di laurea in carcere, Romano - all'epoca dei fatti 18enne e con la tessera del Partito democratico in tasca - nei mesi scorsi aveva confessato il duplice omicidio di Carmine D'Antuono e Federico Donnarumma, quest'ultimo ammazzato da innocente semplicemente perché aveva visto in faccia il killer. L'agguato fu consumato a Gragnano, la mattina del 28 ottobre 2008. Risolto anche l'omicidio dell'ex operaio Antonio Vitiello, ucciso il 5 gennaio 2009 lungo la strada Panoramica verso Sorrento, e trovato privo di vita nei pressi della sua auto.