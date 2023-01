Muore lanciandosi dal balcone: in casa il corpo senza vita della convivente

Tragedia in via Luigi Landolfi (nel rione Luzzatti) dove poco fa i carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per il ritrovamento in strada del corpo senza vita di un 76enne, Salvatore Maddaluno.

L'uomo sembrerebbe essersi lanciato da una finestra dell’appartamento che condivideva con la 97enne Giuseppina Faiella, sua convivente.

La donna è stata trovata in casa, a letto, morta anche lei. Sul corpo alcune ferite.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica.