Si barrica in casa, uccide la moglie e poi si suicida: il racconto dei testimoni |VIDEO

Quando hanno fatto irruzione nell'appartamento, le forze dell'ordine avrebbero trovato i due corpi, l'uno vicino all'altro, ormai senza vita. E' finita in tragedia l'azione disperata di Pasquale Pinto, ex guardia giurata di 54 anni che, intorno alle 8 di questa mattina, 8 febbraio, si è affacciato alla finestra e ha esploso alcuni colpi di pistola prima di barricarsi in casa. Le indiscrezioni raccontano che lei sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio, mentre lui si sarebbe avvelenato. Uno scenario ancora tutto da confermare visto che, a ore di distanza dall'accaduto, mentre questo articolo viene scritto, la Questura di Napoli non ha ancora fornito una versione ufficiale della vicenda.

Nell'appartamento di via Raffaele Testa, quartiere San Giovanni a Teduccio, c'era anche la moglie Eva Kaminska, 48enne di nazionalità polacca, madre dei tre figli della coppia. Nessuno di loro era in casa, il più grande, 18 anni, dovrebbe essere in viaggio con la scuola. Massimo Vela, titolare del bar che sta di fronte al palazzo, ha visto com'è cominciato tutto: "Io ero già qui a lavoro - racconta - ho sentito gli spari, 4-5 colpi in aria. Sono uscito fuori, ho cercato di parlargli: 'Lini che fai, posa quella pistola'. Niente, non c'è stato nulla da fare. Lui ha farfugliato qualcosa sul figlio in crociera, poi mi ha chiesto di chiamare la sorella. Dopo sono stato bloccato dalle forze dell'ordine e non ho più visto nulla".

Massimo ha conosciuto Pasquale in gionventù: "Uscivano insieme da ragazzi. Non aveva mai dato segni di squilibrio. non ci frequentavamo più, ma lo vedevo spesso. Anche con la moglie e i figli. Non ho mai avuto l'impressione che litigassero. Deve aver perso la testa, è successo quello che non doveva succedere".

La tensione è durata ore. Il quartiere è stato blindato dalle forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e guardia di finanza hanno chiuso tutti gli accessi alla palazzina. Nel frattempo, i negoziatori hanno provato a capire quali fossero le motivazioni di Pinto. Chi si è trovato a passare in quel momento in automobile ha dovuto lasciare la vettura nella 'zona rossa' e attendere che tutto fosse finito. "Ero in auto - racconta una passante - e ho sentito gli spari. La polizia mi ha fatto scendere e allontanare perché eravamo esposti al fuoco".

Quando la polizia ha fatto irruzione ha trovato i due corpi senza vita. I contatti con Pinto si erano interrotti da alcune ore. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il sostituto procuratore Falcone che, però, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Bisogna attendere la fine dei rilievi della scientifica per capire cosa sia davvero accaduto nell'appartamento di via Testa. Capire anche che cosa ha spinto Pasquale Pinto a togliere la vita prima alla sua compagna e poi a sé stesso.