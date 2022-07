Omicidio suicidio in casa: muore figlia. In fin di vita il padre

I carabinieri sono intervenuti in un appartamento a via Vittorio Veneto a Marigliano questa mattina. In casa il corpo senza vita di una 56enne del posto colpita da un colpo d’arma da fuoco. Poco distante il padre della donna - 89enne - anche lui a terra ma in fin di vita ferito da un colpo d’arma da fuoco alla testa.

A terra una pistola calibro 6,35 regolarmente detenuta dall’anziano. L’uomo è stato trasportato all’ospedale del mare dove si trova in fin di vita. Dai primi accertamenti pare si tratti di un omicidio-(quasi suicidio).

La donna era malata da tempo di Alzheimer. Indagano i carabinieri della locale stazione e i militari della compagnia di castello di cisterna.