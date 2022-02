Uccisa dall'ex, Salvatore Carfora condannato all'ergastolo per l'omicidio di Sonia Di Maggio

Partì da Napoli per il Salento per uccidere l'ex compagna Sonia Di Maggio, in maniera premeditata colpendola con 31 fendenti, mentre passeggiava con il suo fidanzato. Non ha avuto dubbi la Corte d’Assise di Lecce infliggendo l'ergastolo (con isolamento diurno per un anno) al reo confesso Salvatore Carfora, 39enne di Torre Annunziata, per l'omicidio della 29enne di Rimini. Hanno retto anche l'aggravante dei futili motivi e quella legata al fatto di aver stalkerizzato la ragazza prima di ammazzarla.

Il processo

A stabilirlo questa mattina è stato il collegio composto dal presidente Pietro Baffa, dalla collega Francesca Mariano e dai giudici popolari, in linea alla richiesta invocata dal pubblico ministero Alberto Santacatterina, al termine di una requisitoria in cui sono state ripercorse in modo certosino tutte le fasi delle indagini sull’omicidio avvenuto il 1° febbraio di un anno fa, a Specchia Gallone, come riporta Veronica Valente di Lecceprima.it.

L'imputato, nella scorsa udienza, ha tentato invano di dimostrare che l'omicidio non era pianificato, dimostrandosi anche pentito per l'accaduto. Secondo la sua versione, quando si avvicinò alla malcapitata, per strada, le chiese di tornare a Napoli e la sua risposta “è troppo tardi” gli avrebbe fatto perdere i lumi della ragione; così, si accanì su di lei, con un coltellino che, a suo dire, teneva nella cintola dei pantaloni per legittima difesa oppure da utilizzare in caso di necessità ordinarie, per esempio come utensile per tagliare il pane, non avendo un luogo in cui essere ospitato. Questo racconto fu smentito dal convivente della ragazza, secondo il quale l’aggressione avvenne di spalle e fu fulminea, senza che fosse preceduta da alcun dialogo e confermato dal medico legale Alberto Tortorella, che svolse l’autopsia, riscontrando trentuno ferite da taglio, non solo al collo ma anche al capo. Un numero che il pm ha definito “rivelatore di una determinazione impressionante”.

La sentenza ha disposto il risarcimento del danno, in separata sede, ai familiari della vittima (con l’avvocato Vincenzo Blandolino) e all’associazione Gens Nova odv presieduta dall’avvocato Antonio La Scala (rappresentata dal collega Gennaro Gedaleta), parti civili al processo. Non appena saranno depositate le motivazioni, la difesa, rappresentata dall’avvocato Cristiano Solinas, valuterà il ricorso in appello, finalizzato a ottenere l’annullamento delle aggravanti.