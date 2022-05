Ancora un agguato a Soccavo: ucciso un 29enne

Ancora un omicidio a Napoli. Continua la scia di sangue che sta macchiando le strade di Soccavo. Un 29enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in un giardino condominiale in via Contieri, stradina poco trafficata che collega la parrocchia di Santa Maria delle Grazie con l'area alle spalle dell'ex Campo Paradiso, nel quartiere Soccavo. Emanuele De Angelis, 29enne, è stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco alla testa. Il suo corpo è stato ritrovato nel giardino al civico 8. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile e la Squadra volanti. Gli investigatori sono chiamati a stabilire se questo delitto sia collegato a un altro agguato avvenuto ieri pomeriggio quando un 44enne è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a via vicinale Palazziello.

L'agguato di ieri

La vittima del raid è stato Antonio Ernano, cognato del boss Alfredo Vigilia, detto “'o nir” e ritenuto elemento di spicco dell'omonimo clan operante proprio nella zona dove è avvenuto l'agguato. Il 44enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo. Insieme a lui è arrivato al nosocomio un amico che gli ha prestato soccorso. Secondo le prime informazioni circolate, non è in pericolo di vita ed è stato medicato per una ferita riportata al gluteo sinistro. Le indagini sono affidate sempre alla Mobile di Napoli che sta provando a ricostruire la dinamica anche di questo delitto. Stando alle prime ricostruzioni sembra che a sparare sia stato un uomo a bordo di uno scooter. Sull'asfalto sono stati ritrovati due bossoli. Per quanto riguarda l'omicidio di questa mattina, la ferocia del delitto suggerisce che si tratti di un raid di camorra.