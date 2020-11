Omicidio Simone Frascogna, si costituisce un 18enne. Ci sono altri due indagati

Da poco maggiorenne, si è costituito nella notte, raccontando ai carabinieri di essere l'assassino di Simone Frascogna, il 19enne studente di Casalnuovo accoltellato martedì dopo una lite.

Il reo confesso avrebbe già reso un interrogatorio. Sono stati fermati altri due ragazzi, di cui uno minorenne, le cui posizioni sono attualmente al vaglio della procura di Nola e dei Minori. Si è arrivati a loro con le immagini della videosorveglianza: hanno ripreso l'auto guidata da Simone e poi quella del giovane reo confesso lampeggiare con i fari abbaglianti, come se volesse fermare la vettura della vittima. A quel punto, Simone e l'amico 18enne pure ferito e tre persone litigare.

L'accoltellamento è avvenuto in pieno centro a Casalnuovo, lungo corso Umberto I. Inutile il trasporto d'urgenza al Cardarelli, per Simone non c'è stato nulla da fare. Ferito anche l'amico 18enne, per lui solo 15 giorni di prognosi.

Il sindaco aveva detto: "Prenderemo gli assassini"

"Non si può morire quando si ha ancora tutta la vita davanti - aveva ieri scritto il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia - La città vive una delle giornate più tristi della propria storia. Le forze dell'ordine sono già sulle tracce degli assassini di Simone e e le telecamere del Comune hanno ripreso gli assalitori e la loro auto".

Il cordoglio per la morte del ragazzo

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la vittima, descritto da tutti come un ragazzo educato, grande appassionato di sport ed in particolare di arti marziali.