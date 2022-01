Ruotolo: "Un omicidio e un attentato, il peggiore inizio di anno"

Un omicidio di camorra e un presunto attentato contro la polizia muncipale di Pomigliano d'Arco. Sul fronte criminalità il 2022 non poteva cominciare in modo peggiore. E' il pensiero espresso da Sandro Ruotoli, giornalista e senatore della Repubblica del gruppo misto Ecosolidali: “A Pomigliano d'Arco con un raid mirato sono state date alle fiamme tre auto della polizia municipale e tra loro c'era anche un Mercedes confiscato a un boss e donato dalla Procura antimafia di Napoli al Comando della polizia locale mentre a Napoli, approfittando sempre del baccano dei festeggiamenti dell'anno nuovo, i killer sono entrati in azione a Fuorigrotta, quartiere dell'area Occidentale della città ed hanno ucciso Salvatore Capone, di 42 anni, esponente di un clan collegato con l’Alleanza di Secondigliano. Se a Pomigliano d’Arco l'azione della polizia locale ha acquistato slancio e forza con operazioni importanti come la lotta all'abusivismo edilizio 'legale' divenendo essa stessa obiettivo, a Fuorigrotta l'iniziale effervescenza tra clan si è trasformata in una faida che minaccia da vicino l'intera città di Napoli. A distanza di poche settimane a Fuorigrotta, la camorra ha lasciato sul selciato due morti e un ferito grave. Non si fermano gli agguati, le stese e gli attentati. Tra pochi giorni arriveranno in città la ministra degli interni e il ministro dell’istruzione. È un segnale importante di attenzione da parte del governo. Abbiamo bisogno di costruire risposte in tempi brevi, medi e lunghi”.