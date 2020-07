Omicidio Attanasio, c'è un fermo: è il figlio di "'o mericano"

C'è un fermo per l'omicidio di Salvatore Attanasio, il pregiudicato ucciso - con quindici coltellate al torace - lo scorso 24 luglio in via Giambattista Manso, nella zona delle cosiddette Case Nuove.

Secondo la polizia e i carabinieri è Enrico Rispoli, 37 anni, l'autore del delitto, il quale si era intanto reso irreperibile. Le forze dell'ordine ritengono il movente sia "il forte risentimento nutrito" da Rispoli "nei confronti della vittima, ritenuta responsabile della morte di suo padre Salvatore Rispoli detto "'o mericano", avvenuto nella notte di Halloween del 2011".

A portare avanti le indagini sono stati gli agenti della squadra mobile, che si sono avvalsi anche di numerosi testimoni. Rispoli, pressentatosi spontaneamente agli inquirenti, in un lungo interrogatorio ha ammesso le proprie responsabilità e ricostruito - spiegano le forze dell'ordine - "dettagliatamente i fatti in maniera del tutto conforme a quanto ipotizzato dagli investigatori".